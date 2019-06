EsslingenNur noch bis zum 19. Juni (24 Uhr) sind Online-Voranmeldungen für den 20. Eßlinger Zeitung Lauf am 7. Juli möglich. Danach ist eine Teilnahme nur noch über eine Nachmeldung möglich. Insbesondere Schulen sollten beachten, dass der Stichtag des Anmeldeschlusses innerhalb der Pfingstferien liegt.

Voranmeldungen: Die Bambini- und Schülerläufe erfreuen sich in Esslingen großer Beliebtheit. Etliche Schulen melden sich alljährlich für den Eßlinger Zeitung Lauf an. Das erfordert von den betreuenden Lehrern großen organisatorischen Aufwand. Und nun kommt auch noch Zeitdruck hinzu. Denn angesichts nötiger Kommunikation mit Schülern und Eltern empfiehlt es sich, die Anmeldung vor den Pfingstferien – also in dieser Woche – abzuschließen. Selbstverständlich sind aber auch während der Pfingstferien noch bis zum 19. Juni Anmeldungen jeglicher Art möglich. Insgesamt haben sich bislang mehr als 1500 Läuferinnen und Läufer einen Start vorgenommen. Wer sich bis zum 19. Juni nicht entschließen kann, kann sich nachmelden: am Samstag, 6. Juli, von 11 bis 14 Uhr, sowie am Sonntag, 7. Juli, ab 8 Uhr bis eine Stunde vor Beginn des jeweiligen Laufs. In diesen Fällen werden allerdings Nachmeldegebühren fällig – auch für Schulen.

Lauftreffs: Auch in diesem Jahr gibt es wieder Lauftreffs, um sich auf den EZ-Lauf vorzubereiten. A-Lizenz-Trainer Rafael Treite gibt mit seinem Team den Teilnehmern dabei Tipps und führt die Strecke durch die Altstadt vor Augen. Noch stehen zwei Termine aus: an den Montagen, 24. Juni und 1. Juli. Treffpunkt ist jeweils um 18 Uhr vor der Hauptstelle der Kreissparkasse in der Esslinger Bahnhofstraße – einfach vorbeikommen und mitlaufen.hin