EsslingenAm Sonntag werden sie auf die Strecke geschickt: die Läuferinnen und Läufer des 20. Eßlinger Zeitung Laufs um den Sport-Flöss-Pokal. Mehr als 3000 Anmeldungen gibt es, für Kurzentschlossene besteht aber natürlich die Möglichkeit der Nachmeldung.

Nachmeldungen: Das Prozedere ist einfach: Am Samstag sind die Nachmeldeschalter in der Esslinger Schelztorhalle von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Am Sonntag werden die Türen um 8 Uhr aufgemacht, Nachmeldungen sind dann noch bis eine Stunde vor Beginn des jeweiligen Laufes möglich.

Chipgebühren: Immer wieder kommt es vor, dass Teilnehmer bei der Abholung der Startunterlagen übersehen haben, dass für den Mikatiming-Leihchip Gebühren anfallen. Als Pfandgebühr müssen 25 Euro hinterlegt werden, vier Euro beträgt die Leihgebühr. Bezahlt werden muss in bar. Bei Rückgabe des Chips nach dem Lauf wird das Pfand erstattet. Die Rückgabe der Chips ist in der Schelztorhalle bis 14.30 Uhr möglich. Nicht zurückgegebene Chips gelten als gekauft und können bei allen Veranstaltungen eingesetzt werden, bei denen das Mikatiming-Zeitmesssystem verwendet wird. Die Chips für die Bambini- und Schülerläufe sind Einmal-Chips und nur für den EZ-Lauf gültig.

Autofreie Zone: Während des Esslinger Bürgerfests und des Eßlinger Zeitung Laufs haben Autofahrer keine Chance, in die Altstadt innerhalb des Altstadtrings zu gelangen. Die Altstadtstraßen sind von Samstag ab 6 Uhr morgens bis Sonntag 24 Uhr für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Auch das Parken wird auf den Veranstaltungsbereichen nicht mehr möglich sein, dies gilt insbesondere auf und an der Laufstrecke. Wer es doch tut, wird abgeschleppt. Die Einschränkungen gelten auch für Anwohner.

Gutscheine und Siegerehrung: Für die drei Erstplatzierten der Altersklassen gibt es auf der EZ-Online-Seite ( www.esslinger-zeitung.de/ez-lauf) ab Montagfrüh ein Formular, mit dem Gutscheine angefordert werden können. Die Platzierung, auch die in der jeweiligen Altersklasse, können jede Läuferin und jeder Läufer über den Ergebnisdienst auf www.esslinger-zeitung.de/ez-lauf ermitteln. Eine Siegerehrung für die Altersklassen gibt es nicht. Geehrt werden nach dem Lauf die drei Erstplatzierten der Bambini- und Schülerläufe sowie des Hauptlaufes. Auf das Podium werden auch die schnellsten Mannschaften gebeten. Ebenfalls Pokale erhalten die älteste Teilnehmerin und der älteste Teilnehmer.

Rekord: Mit 3084 vorangemeldeten Teilnehmern ist ein Rekord aufgestellt worden. Beim Hauptlauf haben sich gut 100 Starter mehr als im Vorjahr angemeldet, bei den KSK-Bambini- und den AOK-Schülerläufen sind die Zahlen nahezu konstant.

Wetter: Für den Sonntag werden moderate Temperaturen vorhergesagt, zum Hauptlauf-Start um 11 Uhr soll es rund 20 Grad warm werden. Es soll bewölkt, teils sonnig sein. Das Regenrisiko für den Morgen wird meist als gering prognostiziert.

Startunterlagen-Abholung: Wegen des zu erwartenden Andrangs am Sonntag wird dringend empfohlen, die Startunterlagen bereits am Samstag abzuholen. Das lässt sich mit einem Gang über das Bürgerfest gut verbinden. Die Schelztorhalle ist von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Zu Hause lassen sich dann am Vorabend des Laufes in aller Ruhe die Startnummer an das Trikot anheften und der Zeitmesschip in die Schnürung des Laufschuhes einfädeln.

EZ-Gewinnspiel: Besucher auf www.esslinger-zeitung.de/ez-lauf hatten in den vergangenen Wochen die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Zu beantworten gab es dabei Fragen zum EZ-Lauf und dessen Historie. Mittlerweile stehen die Gewinner fest, die Preise wurden ihnen bereits zugestellt.

Berichterstattung: Neben der Berichterstattung in der Montagausgabe der Eßlinger Zeitung gibt es dieses Jahr auch die Möglichkeit, das Lauf-Geschehen am Sonntag via Liveblog auf der Internetseite der EZ zu verfolgen. Im Laufe des Tages veröffentlicht die Eßlinger Zeitung zudem Fotos – auch auf Instagram. Die Ergebnisse der einzelnen Läufe werden zeitnah nach dem jeweiligen Zielschluss unter www.esslinger-zeitung.de/ez-lauf ins Netz gestellt.hin

Zeitplan

9.00 Uhr: KSK-Bambinilauf Jungen 1

(Jahrgänge 2013 und jünger)

9.10 Uhr: KSK-Bambinilauf Jungen 2

(Jahrgänge 2011 und 2012)

9.20 Uhr: KSK-Bambinilauf Mädchen

1 (Jahrgänge 2013 und jünger)

9.30 Uhr: KSK-Bambinilauf Mädchen

2 (Jahrgänge 2011 und 2012)

9.45 Uhr: AOK-Schülerlauf 1 (Jahrgänge 2009 und 2010)

10.10 Uhr: AOK-Schülerlauf 2 (Jahrgänge 2007 und 2008)

10.30 Uhr: AOK-Schülerlauf 3 (Jahrgänge 2003 bis 2006)

11.00 Uhr: Hauptlauf (Jahrgänge 2002 und älter)

Ca. 14.00 Uhr: Siegerehrung auf dem Kleinspielfeld bei der Schelztorhalle