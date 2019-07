EsslingenAm Sonntag kämpfen die Läuferinnen und Läufer des 20. Eßlinger Zeitung Laufs um den Sport-Flöss-Pokal. Mehr als 3000 Anmeldungen gibt es. Die Wetterprognosen sind günstig, so dass es am Sonntag voraussichtlich auch viele Kurzentschlossene gibt. Alles, was man zum Lauf wissen muss, gibt es hier. Und hier geht es direkt zur Ergebnisseite.

Vom Lauf berichten wir in einem Live-Blog: