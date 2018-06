Anzeige

EsslingenLaufen ist die natürlichste, die grundlegendste aller Bewegungsformen. Wir Menschen sind schon immer gelaufen. Egal ob zum Jagen oder um irgendwo hinzukommen. Das der Teufel aber auch hier im Detail stecken kann, erfuhren die Mitglieder des EZ-Jubiläumsteams bei einer Trainingseinheit mit Rafael Treite. Der A-Lizenz-Inhaber ist Laufcoach bei der TSG Esslingen, zudem versierter Szenekenner und langjähriger Moderator des Eßlinger Zeitung Laufs um den Sport-Flöss-Pokal, dessen 19. Auflage am 8. Juli stattfindet.

Immerhin 30 Läuferinnen und Läufer haben sich bei 18 Grad und leichtem Regen auf dem Esslinger Vogelsang-Areal vor dem Gebäude der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, die Treites Trainingseinheiten sponsort (das Geld kommt der Jugendabteilung der TSG Esslingen zugute), eingefunden. Sie erfahren, dass es gar nicht so schwer ist, ein abwechslungsreiches Lauftraining zu gestalten. Neben dem Laufstil legt Treite großen Wert auf Stabilisationsübungen. „Beim Laufen liegt der Fokus auf den Beinen, aber man sollte auch was für seine Mitte tun, das lohnt sich“, sagt Treite. Der erfahrene Läufer weiß, dass die Müdigkeit nie von den Beinen aus kommt: „Der Rumpf ist zuerst müde und strahlt aus. Es ist ratsam, mindestens einmal pro Woche eine Stabilisationseinheit einzubauen.“

Seitliche Liegestütze

Wie einfach das gehen kann, demonstriert der Esslinger mit simplen seitlichen Liegestützen, wobei das untere Bein nicht ausgestreckt ist, sondern im rechten Winkel liegt. „Sowas geht auch prima vor dem Fernseher. Wenn die Afrikaner mehr Stabilisation machen würden, wäre die Zwei-Stunden-Marke beim Marathon längst geknackt“, meint Treite mit Blick auf die aktuelle Weltbestzeit, die der Kenianer Dennis Kimetto seit 2014 hält (2:02:57 Stunden). „Es heißt nicht umsonst Bauch, Beine, Po – solche Übungen sind Gold wert.“

Gelenke schonen

Nach einer kurzen Einlaufrunde durch den Maillepark geht es mit dem Lauf-ABC weiter. Dabei geht es um Verbesserung des Laufstils, auch um die Gelenke zu entlasten. „Der europäische Laufstil ist gegenüber dem afrikanischen total reduziert“, bemängelt Treite. Während Afrikaner ihre Knie höher nehmen, besser anfersen und scheinbar über die Strecke schweben, ähnelt der gemeine Europäer beim Laufen eher einer robusten Dampfmaschine mit sehr kleinen Bewegungen. Nach einem lockeren Hopserlauf zur Aktivierung der Muskeln steht also deutliches Anfersen auf dem Programm – die ersten EZ-Läufer kommen ins Schwitzen. Nach Kniehebelauf und Skipping in hoher Frequenz fließt noch mehr Schweiß. Trainer Treite lobt die Gruppe: „Ihr seid wirklich schon ganz gut drauf.“ Auch die B-Noten bei den abschließenden speziellen „Tanzmariechen-Hopsern“ lassen nicht viel zu wünschen übrig.

Auf den Körper hören

Nach drei Runden auf der Altstadtstrecke – immerhin 7,5 Kilometern, auf denen der Coach den Läufern ganz individuell Tipps gibt – schließt Treite die Trainingseinheit, nicht ohne seinen Schützlingen noch ein paar besondere Tipps für den 8. Juli mit auf dem Heimweg zu geben. „Beim EZ-Lauf geht es viel über hartes Kopfsteinpflaster, und meist ist es sehr heiß. Zeiten sollten keine Rolle spielen. Die ersten drei Runden müsst ihr mit euren Kräften haushalten – wer dann noch genügend Reserven hat: Haraka, Haraka (afrikanisch für „Eile, Eile“, Anmerkung der Redaktion).“

Und männlichen Teilnehmern gibt der erfahrene Laufcoach noch einen besonderen Rat: „Männer, ihr habt alle supertolle Uhren, aber hört auf euren Körper, der sagt euch am besten, was gut für ihn ist. Wenn ihr euren Puls im Ohr hört, dann ist es zu viel. Wenn euch schlecht wird, dann ist es viel zu viel. Und wenn ihr dehydriert, ist es zu spät.“

Es finden noch drei weitere Trainingstermine mit Rafael Treite statt, am 18. und 25. Juni sowie am 2. Juli, jeweils ab 18 Uhr. Jeder Interessierte, auch Neueinsteiger sind herzlich willkommen – einfach vorbeikommen. Treffpunkt ist stets in Esslingen an der Ecke Oberer Metzgerbach 30 / Vogelsangstraße 2 am Eingang des Gebäudes der Kreissparkasse.