EsslingenDass der Laktatwert beim Laufen eine wichtige Rolle spielt, erfuhren die Teilnehmer des Lauftreffs von Coach Rafael Treite von der TSG Esslingen. Die lockeren Trainingseinheiten im Vorfeld des Eßlinger Zeitung Laufs um den Sport-Flöss-Pokal, dessen 20. Auflage am 7. Juli stattfindet, finden bereits im vierten Jahr statt. Sie sind für die Teilnehmer kostenlos und werden von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen gesponsert.

Immerhin zwölf Läuferinnen und Läufer haben sich bei schweißtreibenden Temperaturen von mehr als 30 Grad beim dritten Lauftreff in diesem Jahr vor der neuen Hauptstelle der Kreissparkasse in der Esslinger Bahnhofstraße eingefunden. Die Altersspanne reicht von 15 Jahren bis ins Seniorenalter. Älteste und treueste Teilnehmerin ist Brigitte Fallscheer aus Baltmannsweiler. „Ich nehme bei diesen Trainings enorm viel mit, besonders bei den Übungen auf der Maille gibt es viele wertvolle Tipps“, sagt die 78-Jährige, die seit Anfang an keinen Lauftrefftermin versäumt hat und auch beim EZ-Lauf schon 15 Mal mitgemacht hat.

Nach Begrüßung und kurzem Aufwärmlauf geht es im Stadtpark mit dem Lauf-ABC gleich ans Eingemachte. „Das Lauf-ABC ist für Profis wie für Einsteiger wichtig“, erklärte A-Lizenz-Inhaber Treite, unter dessen Fittichen sich das Esslinger Mittelstreckentalent Alicia Freitag in den vergangenen Jahren in der deutschen Spitze etabliert hat. „Man muss die Muskulatur auf die Belastung vorbereiten, sonst riskiert man zu viel“, so Treite, der den EZ-Lauf als versierter Szenekenner seit vielen Jahren auch moderiert. Vor allem der EZ-Lauf habe es in sich: Die malerische Strecke durch die Innenstadt verläuft teilweise über Kopfsteinpflaster – das bedeutet Höchstbelastung für Bänder und Gelenke.

Das Lauf-ABC sind grundlegende Technikübungen, mit denen jeder seinen Laufstil schult und aktive Verletzungsprophylaxe betreibt. Wenn auch nicht täglich, so sollten doch mindestens zweimal pro Woche ABC-Übungen in den Trainingsalltag von Hobbyläufern Einzug finden. Die Übungen tragen ihren Namen zu Recht, denn wie das Erlernen des Alphabets dem Lesen und Schreiben vorausgeht, sind Lauftechnik-Übungen ein Basistraining zur Entwicklung eines kraft- und gelenkschonenden und damit ökonomischen und schnellen Laufstils. „Wenn man die Laufgötter aus Afrika anschaut, sieht man gleich, was sie von europäischen Läufern unterscheidet“, sagt Treite, „Sie haben eine wahnsinnige Beinamplitude – sie heben ihre Knie höher und fersen deutlicher an.“

Es droht „Übersäuerung“

Deshalb steht nach einem ersten lockeren Hopserlauf gleich ein deutlicher Anferse-Lauf auf dem Trainingsprogramm. Hierbei sei aber Vorsicht geboten. „Viele Läufer, die bei Wettbewerben wie dem EZ-Lauf in der ersten Reihe stehen, laufen so los. Das würde ich nicht empfehlen, die Gefahr ist dabei zu groß, es zu übertreiben und sofort einen schlechten Laktatwert zu bekommen“, empfiehlt Treite. Der Grund: Wenn während intensiven Ausdauerbelastungen der aufgenommene Sauerstoff nicht ausreicht, um den Energiebedarf zu decken, entsteht das saure Stoffwechselprodukt Laktat. Laktat ist ein Salz der Milchsäure, das beim unzureichenden Abbau von Glukose im Muskel übrig bleibt und bei zu großer Anhäufung – die viel zitierte „Übersäuerung“ – letztlich die Leistung hemmt oder sogar zum Abbruch einer Belastung zwingt.

Das Lauf-ABC auf der Maille geht aber noch weiter: Nach einem Kniehebelauf, Skippings und Steigerungsläufen fließt der Schweiß bei den Teilnehmer in Strömen. Doch Treite kennt keine Gnade: Es folgen noch drei Runden auf der EZ-Lauf-Strecke durch die Altstadt – immerhin 7,5 Kilometer, auf denen der Coach den Teilnehmern noch ganz individuelle Tipps gibt. Für den Lauf selbst gibt Treite seinen Schützlingen dann am Ende noch den vielleicht wichtigsten Rat mit auf den Weg: „Nicht ins Laktat kommen ist das oberste Gebot. Die meisten Läufer gehen einen Wettbewerb viel zu schnell an, es ist aber besser, am Schluss noch einen Puffer zu haben.“

Es findet noch ein weiterer Lauftreff mit Rafael Treite statt und zwar am Montag, 1. Juli. Treffpunkt ist um 18 Uhr vor der neuen Hauptstelle der Kreissparkasse in der Esslinger Bahnhofstraße. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.