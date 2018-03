Mannschaftswertung Mannschaftswertung: Eine Mannschaftswertung erfolgt nur für die Teilnehmer am Hauptlauf. Wer sich über eine Mannschaft angemeldet hat ist automatisch registriert und muss sich nicht mehr gesondert anmelden. Entschließt sich ein Teilnehmer nach erfolgter Meldung als Einzelläufer zur Teilnahme innerhalb einer bereits angemeldeten Mannschaft muss er noch einmal als Teilnehmer innerhalb dieser Mannschaft gemeldet werden. Damit keine Doppelabbuchung erfolgt muss der Teilnehmer darüber den Dienstleister Mikatiming unter eventservice@mikatiming.de informieren. Eine Mannschaft besteht aus mindestens fünf und maximal acht Läuferinnen und Läufer, die fünf schnellsten kommen in die Wertung. Die Meldegebühr pro Mannschaft beträgt 3 Euro.

Nachmeldungen Am Samstag, 7. Juli, von 11 bis 14 Uhr, am Sonntag, 8. Juli, ab 8 Uhr bis eine Stunde vor Beginn des jeweiligen Laufes. Die Nachmeldestelle befindet sich in der Esslinger Schelztorhalle. Nachmeldegebühr: Bambini- und Schülerläufe 2 Euro, Hauptlauf 3 Euro. Bei Nachmeldungen keine ermäßigte Gebühr für EZ-Abonnenten.

Anfahrt und Parken

Die Stadt Esslingen ist am Lauftag immer sehr frequentiert. Nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel bis zum Bahnhof (5 Minuten zu Fuß) oder bis zur Bushaltestelle Schelztorhalle.

Die Adresse der Schelztorhalle (Startnummernausgabe) für den Routenplaner:

Berliner Str. 29, 73728 Esslingen am Neckar

Parkhäuser finden Sie hier...

Startnummernausgabe

Am Samstag, 7. Juli, von 11 bis 14 Uhr, am Sonntag, 8. Juli, ab 8 Uhr, Schelztorhalle Esslingen. Die Startnummer ist sichtbar auf der Brust zu tragen. Veränderungen der Startnummer, vor allem die Unkenntlichmachung des Sponsorenaufdrucks, führen zur Disqualifikation. Die Startnummer darf nicht weitergegeben werden.

Verpflegung

Wasser an der Strecke, im Zielbereich Ensinger Mineralwasser, Erdinger Alkoholfrei sowie Bananen und Äpfel von der AOK Neckar-Fils.

Umkleidekabinen und Massage

Umkleidekabinen und Duschen für Männer befinden sich in der Schelztorhalle, für Frauen im Georgii-Gymnasium. Kostenlose Massage durch ein Team qualifizierter Physiotherapeuten vom PhysioCentrum Rath und Neigenfind für alle Teilnehmer, insbesondere auch Kinder und Jugendliche, vor und nach dem Lauf. Der Massageservice steht am Sonntag, 8. Juli, ab 9 Uhr in der Schelztorhalle zur Verfügung. Bitte vor der Massage duschen.

Siegerehrung und Medaillen

Für alle Teilnehmer an den KSK-Bambiniläufen und den AOK-Schülerläufen gibt es eine Medaille. Für alle Teilnehmer an den KSK-Bambini- und AOK-Schülerläufen gibt es eine Teilnahmebestätigung in Form einer Urkunde.

Die Siegerehrung findet etwa zwei Stunden nach Zieleinlauf des letzten Teilnehmers im Hauptlauf auf dem Kleinspielfeld bei der Schelztorhalle statt. Geehrt werden die drei Erstplatzierten der KSK-Bambiniläufe (Jungen 1 und 2 sowie Mädchen 1 und 2), der AOK-Schülerläufe 1 und 2 und 3 (Jungen und Mädchen) und des Hauptlaufes (Männer und Frauen). Ausgezeichnet werden außerdem die drei schnellsten Mannschaften, die drei schnellsten Frauen-Mannschaften, die älteste Teilnehmerin und der älteste Teilnehmer. Eine Siegerehrung der einzelnen Altersklassen findet nicht statt. Urkunden gibt es im Internet unter www.esslinger-zeitung-lauf.de.

Die drei Erstplatzierten der Altersklassen erhalten Gutscheine. Das entsprechende Formular kann nach dem Lauf unter www.esslinger-zeitung-lauf.de heruntergeladen und per E-Mail zugeschickt werden. Die Frist für die Zusendung des Formulars endet am 31. Juli.

Ergebnisse

Die Ergebnisse werden in der Schelztorhalle ausgehängt. Eine Zusendung der Ergebnislisten erfolgt nicht. Die Ergebnisse sind am Sonntagabend (8. Juli) im Internet abrufbar unter www.esslinger-zeitung-lauf.de.