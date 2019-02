Anmeldung zum EZ-Team

Zum zweiten Mal schickt die EZ eine Abonnenten-Mannschaft auf die Strecke des Esslinger Zeitung Laufs. Die Läufer, die sich über dieses Formular anmelden, sind Teil der Mannschaft der Eßlinger Zeitung. In diesem Fall werden Sie separat in einer E-Mail informiert. Voraussetzung: Die Läufer müssen EZ-Abonnenten sein (beziehungsweise im Haushalt eines Abonnenten leben). Weitere Voraussetzungen: Sie müssen am Nachmittag des 6. Juli für ein Teamfoto zur Verfügung stehen, zu diesem Termin sind dann auch die Startunterlagen abzuholen. Die Eßlinger Zeitung übernimmt für EZ-Team-Läufer die Startgebühr. Die Läufer erhalten zudem jeweils ein Laufshirt in EZ-Rot mit Aufdruck, zudem eine Trinkflasche von den Stadtwerken Esslingen. Zur Stärkung am Lauftag erhalten die Läufer des Eßlinger-Zeitung-Teams von der TSG Esslingen Gutscheine für je eine Wurst und ein Getränk.