Für den Führungstreffer sorgte vor 50.700 Zuschauer der Niederländer Wout Weghorst (19. Minute). Dem zweiten Treffer für die Gäste durch Joao Victor (65.) ging ein grober Fehler von Eintracht-Torwart Felix Wiedwald voraus.

Während die Wolfsburger nach vier verlorenen Pflichtspielen wieder in die Erfolgsspur zurückkehrten, mussten die schwachen Frankfurter, die am Donnerstag in der Europa League beim FC Arsenal in London antreten müssen, die erste Heimniederlage in dieser Saison hinnehmen.

Die Eintracht-Profis wollten die Negativserie gegen die Niedersachsen beenden, mussten allerdings schnell einen Rückschlag wegstecken. Während Ersatzkeeper Felix Wiedwald, der für den wegen eines Infekts ausgefallenen Frederik Rönnow im Tor stand, gegen den steil geschickten Admir Mehmedi (6.) und danach gegen William (11.) stark parierte, war er kurze Zeit später machtlos: Einen Schuss von Maximilian Arnold von der Strafgrenze lenkte Weghorst per Kopf an Wiedwald vorbei zur Führung ins Tor.

Mit seinem sechsten Treffer im zwölften Liga-Spiel beendet der Niederländer eine drei Partien andauernde Tor-Flaute. Weghorsts bei der Eintracht stürmender Landsmann Bas Dost, der von 2012 bis 2016 in Wolfsburg spielte, konnte dagegen kaum Akzente setzen.

Die engagiert auftretenden Gastgeber hatten in der ersten Halbzeit nur eine große Chance durch Goncalo Paciencia (9.). Seinen Flugkopfball nach Freistoß von Filip Kostic konnte der nach langer Verletzungspause ins Tor zurückgekehrte Koen Casteels aber mit einer Glanzparade noch am Pfosten vorbeilenken. Nach dem Rückstand überzeugten die Frankfurter zwar kämpferisch, konnten aber gegen die gut postierten Gäste ihr Spiel kaum entfalten.

Nachdem Sekunden vor dem Abpfiff der ersten Hälfte Marcel Tisserand die Gelb-Rote-Karte sah, mussten die Wolfsburger in Unterzahl den Vorsprung verwalten. Dennoch taten sich die Hessen weiter schwer, sie fanden keinen Spielfluss. Der VfL verteidigte dagegen mit zehn Mann geschickt und hatte sogar die große Möglichkeit zum zweiten Treffer: Nach Hereingabe von Arnold konnte Wiedwald den wuchtigen Kopfball von Jeffrey Bruma nur mit Mühe abwehren.

Tragisch war, dass der Frankfurter Schlussmann nach seinen guten Taten am Ende zum Wegbereiter des Erfolgs für Wolfsburg wurde. Nach einer Rückgabe von seinem Verteidiger Martin Hinteregger traf Wiedwald den Ball beim Wegschlagen nicht richtig und spielte ihn vor die Füße von Joao Victor. Der Brasilianer hatte keine Mühe, für den 2:0-Endstand zu sorgen.