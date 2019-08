PlochingenBraucht Plochingen wieder ein Hallenbad oder reichen die Angebote in der Nachbarschaft? Das haben Simone Lohner, Harald Flößer und Claudia Bitzer von der EZ-Sommerredaktion am Montag von den Bürgerinnen und Bürgern am Fischbrunnenplatz wissen wollen. Und wer jetzt denkt , dass alle Besucher sofort Ja geschrien hätten, hat sich getäuscht. „Ein Hallenbad ist eine nette Sache, aber wer bezahlt es?“, verwies Volker Busch (75) aus Plochingen beispielsweise auf das viele Geld, das die Stadt derzeit für die Kinderbetreuung aufwenden muss. Und für die Sanierung des Gymnasiums fallen in den kommenden Jahren um die 40 Millionen Euro an. Aber gerade als Schulzentrum stehe Plochingen in der Pflicht, wieder selbst ein Schwimmangebot machen zu können, meinte hingegen Günter Schlabschi (66) aus Deizisau. „Für die Kinder ist Schwimmen lernen genauso wichtig wie Lesen und Rechnen lernen.“ Deshalb fände er es auch richtig, wenn sich die Nachbarkommunen an der Sanierung des Gymnasiums beteiligen würden. „Ich kenne keinen Plochinger, der kein Hallenbad will“, ärgerte sich Helmut Schober (76) aus Plochingen über die Diskussionen der vergangenen Wochen. Im Gesamtkomplex für das Untere Schulzentrum sei ja ein Bad vorgesehen. „Aber das kommt sicher nicht in den nächsten vier Jahren. Daran ändert auch kein Bürgerbegehren etwas.“ Den ausführlichen Bericht gibt es in der EZ-Mittwochsausgabe. Foto: Tom Weller