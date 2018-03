Anzeige

Von Detlef Holland





Schorndorf/Welzheim - „Wollet Se ebbes zom dringe?“ Die beiden schirmbemützten „Saftschubser“, die mit einem Servierwagen durch die sechs Personenwaggons der Schwäbischen Waldbahn rumpeln, haben allerhand zu bieten: Piccolo-Fläschchen mit Rotkäppchen-Sekt, Bier in Bügelflaschen, Limo, Cola und Kaffee aus Thermoskannen. Alles da - samt einem freundlichen Service. Ansonsten erwartet die Reisenden ein eher rustikales Fahrvergnügen in dem von einer historischen Dampflok gezogenen Zug. Das Interieur atmet den nostalgischen Charme der 50er-Jahre. Die Waggons sind wegen der hohen Eisentritte nur schwer zu erklimmen.

Zehn Haltestellen

Die Schwäbische Waldbahn im Rems-Murr-Kreis führt als eine der schönsten und steilsten Nebenbahnen im „Ländle“ von Schorndorf über Rudersberg hinauf nach Welzheim. Sonntags, vom Frühjahr bis zum Herbst - und dann nochmals in der Adventszeit - rattert der Zug mitten ins Herz des Schwäbischen Waldes. Unterschieden wird vom Verein DBK Historische Bahn in Dampffahrtage (mit Dampflok) und Dieselfahrtage (mit Diesellok). Die Strecke - insgesamt 23 Kilometer lang mit zehn Haltestellen - wird an einem Fahrtag insgesamt dreimal zurückgelegt. ICE-Geschwindigkeiten erreicht der Zug natürlich nicht, vor allem nicht dann, wenn es bergauf geht. „Da schaffen wir nur 30 Stundenkilometer“, erklärt DBK-Mitglied Joachim Richter, „und beim Viadukt zum Beispiel darf man sogar nur 20 fahren.“

Auf dem Rest der Strecke werden schon mal 60 Kilometer pro Stunde erreicht. Doch bei der Waldbahn ist mehr als bei vielen anderen Verkehrsmitteln der Weg das Ziel - eine gute Möglichkeit, um am Wochenende zu entschleunigen und mal „Dampf abzulassen“. Auch die mehr als 300 Fahrgäste, die sogar am WM-Endspielsonntag im Juli frühmorgens zum Schorndorfer Bahnsteig kommen, kosten das Reisegefühl vergangener Zeiten voll aus. An jeder Haltestelle wird vor der Weiterfahrt die laute Dampfpfeife betätigt, was vor allem die Kinder begeistert. Da spielt es keine Rolle, dass die Sitze ein bisschen durchgesessen sind und die Fensterscheiben keine klare Sicht mehr nach draußen bieten. Gut deshalb, dass sich die Schiebefenster -anders als in modernen Waggons - halb öffnen lassen: So kann man während der Fahrt fotografieren und dabei die kühle und würzige Waldluft schnuppern. Die Zweige der Nadelbäume reichen an manchen Stellen fast bis an den Zug heran. Man muss nur aufpassen, dass einem keine der gar nicht so winzigen Rußpartikel ins Auge fliegen, die die Lok ausstößt. Und man sollte einen Fotoapparat oder sein Smartphone gut festhalten, entlang der Schienen gibt es immer wieder Fundstücke.

„Glanzpunkt der Bahn“, so liest man auf der Website des Waldbahn-Vereins, ist der Streckenabschnitt beim 25 Meter hohen und 168 Meter langen Laufenmühleviadukt. „Von hier sind es zwar nur noch zwei Kilometer Luftlinie, aber 90 Höhenmeter bis zum Endbahnhof in Welzheim, so dass die Bahn noch eine Schleife von fünfeinhalb Kilometer Länge vor sich hat.“ Eine gute Stunde dauert die Fahrt von Schorndorf hierher - eigentlich viel zu kurz. Die Zeit vergeht wie im Fluge.

Ein Zwischenstopp

Doch man kann ja auch unterwegs an einer der Haltestellen aussteigen und einen Zwischenstopp einlegen. Sehenswürdigkeiten und Wandermöglichkeiten gibt es zuhauf. Besonders empfehlenswert: Das Erfahrungsfeld der Sinne „Eins+Alles“ der Christopherus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft. Direkt am Laufenmühleviadukt gelegen, können die Besucher auf einer zwei Kilometer langen Strecke Experimente wagen. An verschiedenen „Sinnensstationen“ und Installationen auf dem weitläufigen Gelände kann man tasten sehen, riechen, hören, schmecken, bewegen - und wie Goethes Faust der Frage nachgehen, „was die Welt im Innersten zusammenhält“. Die meisten Fahrgäste allerdings fahren direkt durch bis zum Endbahnhof Welzheim, der sich mit einer urigen Fritten-und-Wurstbude ganz auf die Besucherströme eingerichtet hat. Am Endhaltepunkt wird dann vor der Rückfahrt aus einem dicken Rohr Wasser in den Tank der Dampflok gelassen. Wie bei der Kohle handelt es sich nicht eben um haushaltsübliche Mengen: 30 Kubikmeter - also 30 000 Liter - passen hinein.

Lärm und Qualm

Es sollte allerdings nicht verschwiegen werden, dass die Waldbahn nicht nur Befürworter hat. Mehrfach seit Wiederinbetriebnahme im Mai 2010 hatten sich Anwohner im Umfeld an der Station der Bahn beim Güterbahnhof in Schorndorf über Belästigung durch Lärm und Qualm beklagt. Tatsächlich muss die Lok schon einen Tag vor Fahrtantritt angeheizt werden, damit sie rechtzeitig ihre Betriebstemperatur erreicht: „Die Glut ist 1000 Grad heiß“, sagt Richter. Allein während eines Fahrtags müssen neun Tonnen Kohle in den Heizkessel der Lok geschaufelt werden. Hinzu kommen Wartungs- und Reparaturarbeiten, die sich ebenfalls in die Länge ziehen können. Und dann muss noch die „Lösche gezogen“ werden - die Schlacke, Verbrennungsprodukt von Kohle und Schweröl, muss aus der Rauchkammer entfernt werden. Eine Menge Arbeit, die den 130 Mitglieder zählenden Waldbahn-Verein zusammenschweißt. Alle ehrenamtlich engagiert. Viele verdienen unter der Woche ihr Geld bei der Deutschen Bahn. Das Thema Eisenbahn ist so mehr als ein Hobby für sie und bestimmt für viele Vereinsaktive das ganze Leben.

Die Gewinnfrage heute:

Wie viel Kohle braucht die Dampflok pro Fahrtag?

Rufen Sie die Gewinnhotline an unter Tel. 09 003/73 73 00 (49 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, ggf. andere Preise Mobilfunk. Nicht alle Telefonanbieter schalten diese Nummer frei). Sprechen Sie Ihre Lösung auf Band und geben Sie Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Telefonnummer an, damit wir zurückrufen können, wenn Sie gewonnen haben. Mitmachen ist bis Mitternacht möglich.

Die Schwäbische Waldbahn fährt in diesem Jahr noch an den Dampffahrtagen 24. August, 7., 21. und 28. September, 3. und 26. Oktober, 30. November und 7. Dezember.

Dieselfahrtage sind am 31. August, 14. September und am 5., 12. sowie 19. Oktober.

Die Abfahrtszeiten der Züge sind von Schorndorf jeweils um 9.30, 12.30 und 16 Uhr; Abfahrt in Welzheim ist um 11.05, 14.35 und 17.35 Uhr. Haltestellen zwischen Schorndorf und Welzheim sind in Haubersbronn, Miedelsbach, Michelau, Schlechtbach, Rudersberg, Oberndorf, Laufenmühle, Tannwald und Breitenfürst.

Fahrkarten können online unter www.schwaebische-waldbahn.de bestellt werden, bei der VVS ( www.vvs.de; normale VVS-Tickets gelten nicht!) oder bei der Stadtinfo Schorndorf, Marktplatz 1, 73614 Schorndorf Tel. 07181-602-140.

Die Tickets kosten für den Dampfzug Schorndorf-Welzheim hin und zurück 19 Euro für Erwachsene, 9,50 Euro für Kinder. Das Dieselticket kostet 12 Euro (6 Euro für Kinder).

Ausflug-Tipps

Die Daimler-Geburtsstadt Schorndorf lockt mit zahlreichen Attraktionen, unter anderem: historisches Rathaus, erbaut zwischen 1726 und 1730 nach einem Entwurf des herzoglichen und Kirchenrats-Baumeisters Georg Friedrich Majer (1695-1765). Gottlieb Daimler, Pionier der Automobil-Geschichte, kam am 17. März 1834 in der Höllgasse zur Welt. Das Daimler’sche Fachwerkhaus wurde vom Großvater des Erfinders 1787 beziehungsweise 1806 in zwei Raten gekauft. Das Museum ist am Wochenende von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Die Ölmühle in Rudersberg-Michelau ist die älteste am ursprünglichen Standort erhaltene Ölmühle in Baden-Württemberg. Als sie im Jahr 1754 errichtet wurde, war die Wieslauf noch nicht begradigt und überschwemmte regelmäßig das gesamte Tal. Das Dorf Michelau war ein sicherer Ort für die Mühle, denn es liegt auf einem durch Bodenerosion gebildeten Schuttkegel. Die Ölmühle kann von April bis Oktober jeden Sonn- und Feiertag von 14 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.

Das Welzheimer Ostkastell wurde schon 1790 etwas außerhalb der geraden Limesstraße auf einer Hochfläche über der Lein vermutet. Nach diversen Grabungen erfolgte 1993 ein großzügiger Ausbau zu einem Archäologischen Park. Wiederhergestellt wurde ein römischer Brunnen, die Lagerringstraße, die Grundmauern eines Bades und der Grundriss eines Getreidespeichers. Weitere Informationen finden sich unter www.ostkastell-welzheim.de

Nur drei Kilometer von Welzheim entfernt liegt der Freizeitpark Schwabenpark in Gmeinweiler bei Kaisersbach. Dort gibt es neben Schimpansen- und Papageienshows eine Wildwasserbahn, Go-Karts und einen Streichelzoo. Weitere Informationen unter www.schwabenpark.com.

Einen umfassenden Überblick über das touristische Angebot in und um Welzheim sowie des Schwäbischen Waldes erhält man in der Tourist-Info an der Bahnhaltestelle Tannwald. Geöffnet ist die Tourist-Info ausschließlich an den Fahrtagen der Schwäbischen Waldbahn sonntags von 10.30 bis 17.40 Uhr.

DER AUTOR: Detlef Holland



Seit mehr als 25 Jahren arbeite ich in der Politikredaktion. Schon als kleiner Junge habe ich mich für Dampfloks begeistert. Als ich meinen ersten Fotoapparat geschenkt bekam - das war noch in den 60er-Jahren - gab es für mich nichts Schöneres, als mit Freunden den Bahndamm in meiner Heimatstadt Hamm in Westfalen hochzukrabbeln und Schwarzweißfotos von den Stahlungetümern auf dem damals noch größten Güterverschiebebahnhof Europas zu machen.