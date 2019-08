Was sagen junge Esslinger zu Fridays for Future? Das und mehr will die EZ von euch wissen.

Was sagen junge Esslinger zu Fridays for Future? Das und mehr will die EZ von euch wissen. Foto: dpa

EsslingenDie Eßlinger Zeitung möchte mit ihren Lesern ins Gespräch kommen. Mit allen Lesern quer durch alle Altersschichten und Generationen. Darum verlässt die Redaktion ihre Büros und kommt im Rahmen der EZ-Sommerredaktion dorthin, wo die Leser sind – mitten hinein ins Leben der Stadt. Gelegenheit für Leserinnen und Leser, Lob und Tadel loszuwerden, Zufriedenheit zu äußern, über Dinge, die gut laufen, oder zu motzen über alles, was schiefläuft. Beim letzten Termin in diesem Sommer möchten wir von unseren Lesern wissen: „Was erwarten junge Esslinger von ihrer Stadt?“. Die EZ-Redaktion hört zu, greift auf, schreibt darüber und verfolgt wichtige Themen. Einfach am Donnerstag, 29. August, am Stand der Eßlinger Zeitung in der Maille zwischen 16.30 und 18 Uhr vorbeischauen und sagen, wo der Schuh drückt!

Brennpunkte: Jugendliche, jung Gebliebene und alle, die sich für das junge Esslingen verantwortlich fühlen, können bei der EZ-Sommerredaktion loswerden, was sie in und an der Stadt bewegt. Themen gibt es genug. Etwa die Diskussionen um die PCB-Belastungen an Schulen. Die Schließung der Adalbert-Stifter-Schule in der Pliensauvorstadt. Überhaupt das schulische Angebot in der Stadt. Der Wunsch nach verbesserten Angeboten oder Räumen für Jugendaktivitäten in Esslingen. Eine Verbesserung im Bus- oder Bahnverkehr, um abends und nachts besser und schneller nach Hause zu kommen. Mehr Möglichkeiten zur Teilnahme am politischen Geschehen in der Stadt. Oder der Wunsch nach einer vermehrten Förderung der Jugendgruppen in den Vereinen durch die Stadt und die Verbesserung der Sportstätten.

Weitere Ansatzpunkte: Greta Thunberg macht es vor: Jugendliche haben etwas zu sagen! Die junge Aktivistin aus Schweden sorgt für Diskussionen und Debatten. Auch das ist ein möglicher Ansatzpunkt für die EZ-Sommerredaktion. Wird in Esslingen genug für den Klimaschutz getan und entschieden gegen Plastikmüll vorgegangen? Finden die Anliegen der „Fridays For Future“-Demonstrationen Gehör? Wünschen sich die jungen Erwachsenen mehr Aufmerksamkeit? Oder gibt es vielleicht auch Stimmen, denen die ganze Thematik auf die Nerven geht und die den Hype um Greta Thunberg nicht verstehen können? Gibt es Jugendliche, die denken, dass sie sich zu sehr in den Vordergrund drängt? Wir freuen uns auf eure Meinung.

Einmalige Chance: Also, motzen und meckern kann jeder. Nun besteht die einmalige Gelegenheit, sich Gehör zu verschaffen – für die Wünsche junger Esslinger. Und ein Stück weit Zeitung mitzugestalten und Themen zu setzen – Themen, die junge Esslinger betreffen.

„Junge Esslinger: Was erwartet ihr von eurer Stadt“ ist das Thema der EZ-Sommerredaktion am Donnerstag, 29. August, an der Wegkreuzung zum Café Maille Biergarten an der Maille in Esslingen. Die Reporter vor Ort freuen sich zwischen 16.30 und 18 Uhr auf zündende Ideen und feurige Diskussionen. Der EZ-Stand ist an den roten Sonnenschirmen deutlich erkennbar.