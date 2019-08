Großes Interesse herrschte am Stand der EZ-Sommerredaktion: Junge und jung Gebliebene äußerten sich zum Thema „Junges Esslingen: Was erwartet ihr von eurer Stadt?“.

EsslingenDas große Schimpfen blieb aus. Junge und jung gebliebene Esslinger haben Wünsche und Anregungen an ihre Stadt, und sie sprachen mit Reportern der EZ-Sommerredaktion am Stand in der Maille offen darüber. Doch zum Thema „Junge Esslinger: Was erwartet ihr euch von eurer Stadt?“ sagten auch einige der Befragten: „Wir haben nichts zu meckern. Wir sind hier wunschlos glücklich.“ Hier einige der eingesammelten Stimmen.

Selina Lalesoy (16): „Ich bin auch als Vertreterin des Jugendgemeinderats hier, und wir wünschen uns mehr Jugendhäuser, Begegnungsstätten und Räumlichkeiten, in denen sich Jugendliche treffen können. Stadtzentral gibt es da nicht so viele Angebote.“

Marie Keck: „Am 16. August war ich mit Freundinnen in der Stadt zum Abendessen, und danach sind wir noch in die Maille. Gegen 22.25 Uhr kamen Beamte der Stadt vorbei und haben uns erklärt, dass es nicht erlaubt ist, nach 22 Uhr auf den Bänken in der Nähe des Spielplatzes zu sitzen. Wir haben dann auch einige Tage später eine schriftliche Verwarnung mit Verwarnungsgeld in der Höhe von 35 Euro bekommen!“

L. Schäfer: „Ich finde nicht gut, dass die Württembergische Landesbühne so viel Geld bekommt und kleine Theater wie das Kunstdruck Central Theater fast gar nichts. Dabei macht das Kunstruck Central Theater viel für Menschen mit Behinderungen und spricht junge Leute an. Es gibt auch Schulprojekte. Noch was anderes: Neulich saßen wir auf Bänken und haben Bier getrunken. Die Bänke stehen abseits vom Spielplatz, wir wussten nicht, dass die zum Spielplatz gehören. Es waren auch keine Kinder da, das war abends. Wir haben auch niemanden gestört. Da wurden wir weggeschickt und mussten sogar ein Bußgeld zahlen.“

Anonyme Eltern:„Wir sind hier für unseren Sohn, der leider verhindert ist. Und er würde sich dringend freie Flächen wünschen, die er ganz legal mit Graffiti besprühen kann. Man sieht hier nur Graffitiwände mit beauftragten Kunstwerken, da wäre es doch schön, wenn auch das freie Sprühen dieser inzwischen anerkannten Kunstform möglich wäre.“

Julia Schneider (16):„Größtenteils kann man sich nur draußen treffen, und wenn schlechtes Wetter herrscht, dann haben wir Pech gehabt. Es gibt einfach zu wenig Indoortreffs in Esslingen.“

Jannik Manz (22): „Es ist alles super hier.“

Maximilian Güldner (19): „Ich finde es wichtig, dass Esslingen eine zukunftsfähige Stadt wird. Dazu gehört eine 5G Abdeckung und autonomes Fahren. Das ist vor allem auch für Innovationen und Unternehmen wichtig. Ein digitales Rathaus wäre zum Beispiel eine Idee, dass man Formulare online einreichen kann.“

Giuliana Soldato: „Es gibt hier nicht genug für junge Leute, keine Plätze. Für welche unter 18 vielleicht, aber für Ältere eher nicht. Die gehen nach Stuttgart. Da weiß man, dass es da auch junge Leute gibt. Da sitzen die Leute auf Treppen und auf dem Boden. Ich meine, es gibt ja hier auch Studenten, aber ich weiß nicht, wo die sind. Die Esslinger sind so spießig. Hier ist alles so gleich. Die Cafés! Die sehen von innen alle gleich aus. Ich bin hier aufgewachsen, ich finde, dass Esslingen stagniert oder sich sogar zurück entwickelt. Ich finde es voll langweilig. Keine hippen Läden, keine hippen Bars. Früher hat mir das hier gefallen, aber inzwischen finde ich jede Stadt besser als Esslingen.“

Michelle Herbst (15): „Es gibt sehr viele Angebote für Kinder bis zwölf Jahre und dann wieder für 16-Jährige und älter aber, aber für die Altersklasse dazwischen bestehen viel zu wenig Freizeitangebote. Es gibt Jugendliche, die gerne lesen. Da wäre es schön, wenn wir uns treffen und über die gelesenen Bücher reden könnten. Oder wenn es eine selbstständige Theatergruppe geben würde, für die wir zusammen ein Stück schreiben könnten. Schön wäre es auch, wenn diese Theatergruppe ganz unterschiedliche Sachen mit wechselnden Darstellern auf die Bühne bringen könnte, damit Abwechslung besteht und es nicht langweilig wird.“

Pia Kirchner (27): „Ich bin hier wunschlos glücklich. Es gibt nichts, was ich mir zusätzlich von der Stadt Esslingen wünschen würde.“

Esra Seritas (18): „Es wäre schön, wenn es einen Jugendtreff oder einen Jugendpark geben würden, in dem wir zusammenkommen könnten. Auch ein Mädchentreffen wäre eine schöne Sache.“

Markus Benz (40): „Ich bin Geschäftsführer des Stadtjugendring und bekomme immer wieder von den Jugendlichen zu hören, dass sie bei Treffen und Zusammenkünften im Freien kontrolliert und vertrieben werden. Selbst dann wenn sie friedlich und ruhig sind. Bei unserer letzten Befragung unter Jugendlichen kam auch heraus, dass sie sich Sauberkeit an öffentlichen Orten und eine flächendeckendere Abdeckung der Nachtbusse wünschen. Kostenloses WLAN stand früher auch ganz oben auf der Liste, aber hier wurde sehr viel verbessert. Dann sind die Jugendlichen sehr sensibilisiert für Umweltthemen, und ein wichtiges Thema ist auch das Wohnen. Manche wollen aus dem Elternhaus ausziehen und finden mit ihrem Lehrlingsgehalt keine bezahlbare Wohnung.“

Asem Taletovic: „Ich bin erst seit zwei Monaten in Deutschland. Esslingen gefällt mir gut. Zuallererst das Schwimmbad, dann Kebab und Pizza. Mir gefällt alles, auch das Zentrum, weil ich hier überall spazieren kann.“

Eva Soldato:„Mein Opa war schon Esslinger, und ich bin auch hier aufgewachsen. Ich finde, dass die Stadt ihr Flair verloren hat. Die Küferstraße hat es noch ein bisschen.“

Adelheid Hägele (77): „Wir haben viele Angebote für junge Leute - das Jazzfestival, das Kino auf der Burg zum Beispiel. Überall sitzen junge Leute. Ich finde, dass hier viel Leben ist. Ich bin froh, dass ich hier mein Leben verbracht habe.“