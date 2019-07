Der S-Bahn-Anschluss für Neuhausen rückt in weite Ferne. Für eine ausreichende Kinderbetreuung

im Scharnhauser Park gibt es noch viel zu tun. Ist Esslingen tatsächlich auf dem Weg zur

fahrradgerechten Stadt? Vor welcher Zukunft steht der Einzelhandel, und welche Angebote fehlen

in Esslingen für junge Menschen? Solchen und anderen Problemen geht die EZ in einer Aktion

während der Sommerferien nach. Mit einer mobilen Redaktion sind wir vor Ort. Wir möchten

mit Ihnen ins Gespräch kommen und erfahren, wo der Schuh drückt und was man dagegen tun

könnte.

Nutzen Sie die Gelegenheit und verschaffen sich Gehör! Ausführlich berichten wir – online

und in der gedruckten Zeitung – über unsere Leser-Tour und die Dinge, die Sie stören.

Termine