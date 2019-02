Zollstreit lässt US-Whiskey-Exporte in die EU einbrechen

Washington (dpa) - Für Whiskey-Hersteller in Amerika hat der von US-Präsident Donald Trump angezettelte Zollstreit mit internationalen Handelspartnern unangenehme Folgen. Insbesondere die Exporte in die EU litten stark unter den Sonderzöllen, die im Zuge des Konflikts verhängt wurden, teilte der zuständige US-Branchenverband mit. Von Juli bis November seien die Ausfuhren in die EU im Jahresvergleich um 8,7 Prozent eingebrochen. Europa und andere Handelspartner hatten die Einfuhrschranken für US-Produkte erhöht, nachdem die Trump-Regierung Sonderzölle auf Stahl und Aluminium verhängt hatte.