Zeitung: Attacke auf jüdisches Restaurant in Chemnitz

Berlin (dpa) - Am Rande der teils fremdenfeindlichen Proteste nach dem tödlichen Messerangriff von Chemnitz soll sich einem Medienbericht zufolge auch eine antisemitische Attacke ereignet haben. Am Abend des 27. August sei ein koscheres Restaurant von etwa einem Dutzend Vermummter angegriffen worden, berichtet die «Welt am Sonntag». Sie hätten «Hau ab aus Deutschland, Du Judensau» gerufen und das Lokal mit Steinen, Flaschen und einem abgesägten Stahlrohr beworfen. Der Eigentümer wurde demnach an der Schulter verletzt.