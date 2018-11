Zahl der Verurteilten gesunken

Wiesbaden (dpa) - Die Gerichte in Deutschland haben im vergangenen Jahr 716 000 Menschen rechtskräftig verurteilt. Das waren drei Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Zwar erhalten spektakuläre Strafprozesse in der Regel die größte öffentliche Aufmerksamkeit. Auf Freiheitsstrafe nach allgemeinem Strafrecht oder Strafarrest wurde bei rund 104 400 Verurteilten entschieden - insgesamt 14,6 Prozent der Fälle. Geldstrafen gab es für 552 000 Menschen.