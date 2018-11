Zahl der Todesopfer nach Häusereinsturz in Marseille steigt auf fünf

Marseille (dpa) - Zwei Tage nach dem Häusereinsturz in Marseille haben Rettungskräfte in den Trümmern einen fünften Toten gefunden. Die männliche Leiche wurde am frühen Mittwochmorgen entdeckt, wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtete. Die Chance, noch Überlebende zu finden, wird derweil immer geringer. Die Behörden der südfranzösischen Hafenstadt gehen von weiteren Opfern aus. Sehr wahrscheinlich haben sich während des Unglücks fünf Bewohner und drei Besucher in einem der eingestürzten Häuser aufgehalten.