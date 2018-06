Wuppertal: Explosion in Wohnhaus - 24 Verletzte

Wuppertal (dpa) - Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Wuppertal sind 24 Menschen verletzt worden; vier davon laut Polizei schwer. Die Feuerwehr fuhr in der Nacht mit einem größeren Aufgebot zur Unglücksstelle. Ärzte und Sanitäter kümmerten sich um die Opfer. «Wie es zu der Explosion kam und was es da für Hintergründe gibt, ist noch ganz und gar unklar», betonte ein Sprecher. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.