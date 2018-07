Wimbledon: Federer und Nadal bestreiten Viertelfinals

London (dpa) - In Wimbledon werden heute die Halbfinalisten bei den Herren ermittelt. Der Schweizer Tennis-Topstar Roger Federer trifft in der Runde der besten Acht des Rasenturniers in London auf den Südafrikaner Kevin Anderson . Der spanische Weltranglisten-Erste Rafael Nadal kämpft mit dem Argentinier Juan Martin del Potro um einen Platz in der Vorschlussrunde. Zudem tritt der serbische Tennisprofi Novak Djokovic gegen den Japaner Kei Nishikori an. Der Kanadier Milos Raonic steht John Isner aus den USA gegenüber.