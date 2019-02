Widerstand gegen Trumps Notstand wächst

Washington (dpa) - Der Widerstand gegen den von US-Präsident Donald Trump ausgerufenen Nationalen Notstand an der Grenze zu Mexiko wächst: 23 frühere Kongressmitglieder der Republikaner fordern amtierende Abgeordnete und Senatoren ihrer Partei in einem Schreiben dazu auf, einer Resolution zuzustimmen, die den Notstand beenden würde. Die Ex-Kongressmitglieder argumentieren, Trump umgehe das Parlament. Das Abgeordnetenhaus will morgen über eine solche Resolution abstimmen, die die Demokraten eingebracht haben.