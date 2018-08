Weniger Verkehrstote im ersten Halbjahr 2018

Wiesbaden (dpa) - Der leichte Abwärtstrend hält an: Auf deutschen Straßen sind im ersten Halbjahr 2018 weniger Menschen gestorben als im gleichen Zeitraum 2017. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, gab es in den ersten sechs Monaten 1474 Unfalltote - ein Minus von 3,3 Prozent. Nach Angaben von Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der Versicherer, lassen sich die Zahlen auf keine besonderen Maßnahmen oder äußere Umstände zurückführen. Neuwagen seien heute im Vergleich zu 2008 viel sicherer geworden, was sich auch in der Unfallstatistik widerspiegele.