Weltmeister Griezmann verkündet Abschied von Atlético Madrid

Madrid (dpa) - Frankreichs Fußball-Weltmeister Antoine Griezmann wird Atlético Madrid nach dieser Saison verlassen. Das verkündete der Offensivspieler am Abend in einem vom spanischen Spitzenclub über Twitter verbreiteten Video. «Es waren fünf unglaubliche Jahre, vielen Dank für alles, ich trage euch in meinem Herzen», sagte der 28-Jährige unter anderem in der rund zweiminütigen Botschaft. Für welchen Club er künftig spielen wird, ließ Griezmann offen. Als Interessent gilt der FC Barcelona.