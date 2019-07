Weiterer Bezirk in Afghanistan fällt an die Taliban

Kabul (dpa) - Während laufender Gespräche über Frieden in Afghanistan haben die radikalislamischen Taliban einen weiteren Bezirk in Nordafghanistan erobert. Nach Kämpfen über mehr als eine Woche im Bezirk Keran-wa-Mondschan in der Provinz Badachschan sei in der Nacht das Bezirkszentrum an die Islamisten gefallen, sagte der Provinzrat Dschawid Dschawid. Vergangene Woche hatten die Taliban in dem Bezirk eine rund 50 Kilometer vom Bezirkszentrum entfernte Lapislazuli-Mine eingenommen. Nach und nach seien weitere Dörfer an sie gefallen.