Weitere Trump-Kritiker werden in USA zur Zielscheibe

Washington (dpa) - Nach dem Versand mehrerer Rohrbomben an bekannte Demokraten in den USA sind weitere verdächtige Päckchen an prominente Kritiker von Präsident Donald Trump geschickt worden. Ermittler entdeckten Sendungen an Ex-Vizepräsident Joe Biden und Schauspieler Robert De Niro. Sie glichen denen, die an den früheren Präsidenten Barack Obama und Ex-Außenministerin Hillary Clinton verschickt wurden, berichtet NBC. Insgesamt stieg die Zahl der seit Montag adressierten Trump-Gegner damit auf acht. Verletzt wurde niemand.