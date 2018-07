Weißes Haus kritisiert Wahlen in Kambodscha

Washington (dpa) - Die USA haben die Parlamentswahl in Kambodscha als «weder frei noch fair» kritisiert. Das Weiße Haus sprach in einer Stellungnahme zur Wiederwahl von Ministerpräsident Hun Sen von einem «Rückschlag» für die Demokratie. Der 65-Jährige ist in dem südostasiatischen Staat bereits seit 1985 an der Macht. Er, hatte die Parlamentswahl gestern nach ersten inoffiziellen Ergebnissen klar gewonnen. Zuvor hatte Hun Sen allerdings die größte Oppositionspartei verbieten lassen. Das Weiße Haus forderte eine Aufhebung des Verbots sowie die Freilassung aller politischen Gefangenen.