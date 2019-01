Warnstreiks an Flughäfen auch in Hannover und Bremen

Hannover (dpa) - Flugreisende müssen am kommenden Dienstag jetzt auch mit Einschränkungen an den Flughäfen in Hannover und Bremen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi rief das Sicherheitspersonal dort zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Auch Deutschlands größter Airport in Frankfurt bereitet sich für Dienstag auf einen Warnstreik vor - ebenso Leipzig/Halle, Dresden und Erfurt. Hintergrund ist der aktuelle Tarifstreit. Verdi fordert für die Flughafen-Kontrolleure eine bundesweit einheitliche Bezahlung von 20 Euro pro Stunde.