Wall Street: Weitere Verluste

New York (dpa) - Nach der zuletzt schon lustlosen Entwicklung an der Wall Street haben die Pessimisten die Oberhand gewonnen. Der Dow Jones Industrial weitete seine Anfangsverluste aus und schloss 0,67 Prozent im Minus bei 26 548,22 Punkten. Der Euro kostete im New Yorker Handel zuletzt 1,1372 Dollar. Damit notierte die Gemeinschaftswährung unter dem Referenzkurs, den die Europäische Zentralbank auf 1,1388 Dollar festgelegt hatte. Der Dollar hatte damit 0,8781 Euro gekostet.