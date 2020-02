Wagemutiger Lastwagenfahrer stoppt Falschfahrer auf A2

Rheda-Wiedenbrück (dpa) - Nach einer zehn Kilometer langen Geisterfahrt auf der A 2 in Nordrhein-Westfalen ist ein 64-Jähriger von einem Lastwagenfahrer gestoppt worden. Der wagemutige 61 Jahre alte Lenker des Sattelschleppers hatte am Abend die Geisterfahrerwarnung im Radio gehört, wie die Polizei mitteilte. Als ihm kurz darauf der Lieferwagen auf dem Standstreifen entgegenkam, fuhr er ebenfalls auf den Standstreifen und hielt seinen Lkw an. Der Geisterfahrer wurde durch das Manöver blockiert und konnte von der Autobahnpolizei kontrolliert werden.