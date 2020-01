Vor FDP-Dreikönigstreffen: Landesparteitag

Fellbach (dpa) - Nach der Weihnachtspause läutet die FDP traditionell das politische Jahr in Baden-Württemberg ein. Bevor dort morgen das Dreikönigstreffen über die Bühne des Stuttgarter Opernhauses geht, kommen die Liberalen heute in Fellbach zum Landesparteitag zusammen. Dabei befassen sie sich etwa mit Maßnahmen zum Klimaschutz. In einem Antrag wird vorgeschlagen, ökonomische Anreize für Kommunen und Anwohner zu schaffen, Windkraftanlagen in ihrer Nähe zu dulden. Denn der Ausbau an Land kommt nur langsam voran - auch, weil sich an vielen Orten Bürgerinitiativen gegen den Ausbau wehren.