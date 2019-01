Volker Bouffier bleibt hessischer Ministerpräsident

Wiesbaden (dpa) - Der CDU-Politiker Volker Bouffier ist erneut zum hessischen Ministerpräsidenten gewählt worden. Der 67-Jährige bekam bei der konstituierenden Sitzung des neuen Landtags in Wiesbaden 69 Stimmen. Diese Zahl entspricht den Landtagsmandaten der Koalition von CDU und Grünen. Bouffier nahm die Wahl an. Schwarz-Grün hat nur eine hauchdünne absolute Mehrheit von einem Mandat in dem Parlament mit 137 Abgeordneten. Bouffier wurde zum dritten Mal gewählt. Ende August 2010 übernahm er während der Legislaturperiode das Amt von Roland Koch, der in die Wirtschaft wechselte.