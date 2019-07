Vin Diesel: Theron und Mirren drehen «Fast and Furious 9»

Los Angeles (dpa) - Die Oscar-Preisträgerinnen Helen Mirren und Charlize Theron werden eine weitere «Fast and Furious»-Folge drehen. Vin Diesel, Hauptdarsteller der Action-Reihe, gab die hochkarätige weibliche Besetzung auf Instagram bekannt. In dem Videobeitrag aus London erzählte er auch, dass die Dreharbeiten für «Fast and Furious 9» seit drei Wochen laufen würden. Neben vielen Original-Darstellern seien auch neue Schauspieler dabei, darunter John Cena. Teil 9 wird von Justin Lin inszeniert, der bereits bei vier Folgen Regie führte.