Vier Tote bei Autounfall nahe deutsch-französischer Grenze

Kehl (dpa) - Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Kehl in Baden-Württemberg unweit der Grenze zu Frankreich sind am Morgen vier Menschen ums Leben gekommen. Alle vier Opfer saßen in einem der beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge. Im zweiten Unfallfahrzeug wurde der Fahrer schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Unfallhergang ist unklar. Nähere Angaben zu den umgekommenen Personen machte die Polizei noch nicht.