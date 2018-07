Vermisste Kinden in Thailand: Suche mit internationaler Hilfe

Chiang Rai (dpa) - Die Suche nach dem seit mehr als einer Woche in einer Höhle in Thailand verschollenem Jugend-Fußballteam wird intensiviert und mit internationaler Hilfe fortgesetzt. Australien schickte sechs Polizisten, die Erfahrung mit Tauchen in Höhlen haben, wie das australische Handels- und Außenministerium mitteilte. Hilfe leisten auch Retterteams aus Myanmar und Lagos, bis zu 32 Angehörige der US-Streitkräfte, drei britische Taucher und ein britischer Höhlenexperte sowie fünf Experten aus China.