Berlin (dpa) - Mieter in Deutschland stehen laut einer Branchenstatistik bei ihren Vermietern immer weniger in der Kreide. Die Mietschulden bei den rund 13 Millionen Menschen, die bei Vermietern im Bundesverband deutscher Wohnungs-

und Immobilienunternehmen leben, haben sich in den vergangenen 15 Jahren halbiert. Wie der Dachverband mitteilte, standen bei seinen Mitgliedern im vergangenen Jahr noch Mietzahlungen von 372 Millionen Euro aus. Der Verband steht für knapp 30 Prozent aller Mietwohnungen in Deutschland.