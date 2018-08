Gegen 11 Uhr wurde die Kirchheimer Feuerwehr in die Jesinger Straße gerufen. Aus einer Wohnung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses drang Rauch und der Rauchmelder war zu hören. Als die Feuerwehr in die Wohnung vorging, fand sie eine ältere Frau vor und in der Küche angebranntes Essen. Die Frau erlitt eine Rauchvergiftung und kam in ein Krankenhaus. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr belüftet. Die Jesinger Straße war während der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt.