Venezuela vor Showdown: Opposition will Hilfsgüter holen

Cúcuta (dpa) - Venezuelas selbst ernannter Interimspräsident Juan Guaidó will die humanitäre Hilfe persönlich abholen: Überraschend hat sich Guaidó bei einem Benefizkonzert in der kolumbianischen Grenzstadt Cúcuta gezeigt - eine offene Provokation gegen seinen Kontrahenten, Staatschef Nicolás Maduro: Wegen eines laufenden Ermittlungsverfahrens darf Guaidó das Land eigentlich nicht verlassen. Tausende freiwillige Helfer wollen heute die in Cúcuta bereitstehenden Hilfsgüter nach Venezuela schaffen. Staatschef Maduro hat die Streitkräfte angewiesen, sie nicht passieren zu lassen.