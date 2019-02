Venezuela bestätigt Schließung der Grenze zu Karibik-Inseln

Caracas (dpa) - Venezuela hat die Schließung seiner Grenze zu den niederländischen Karibikinseln Curaçao, Aruba und Bonaire bestätigt. Der Luft- und der Seeverkehr werde ab sofort gestoppt, sagte die venezolanische Vizepräsidentin Delcy Rodríguez. Der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó will am Wochenende die an der Grenze bereit stehenden humanitären Hilfsgüter ins Land holen. Sein Gegenspieler, Staatschef Nicolás Maduro, lehnt das ab, weil er die humanitäre Hilfe für einen Vorwand für eine militärische Intervention in Venezuela hält.