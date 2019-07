USA setzen Deutschland bei Hormus-Mission unter Druck

Berlin (dpa) - Die USA drängen Deutschland zur Beteiligung an einer Militärmission in der Straße von Hormus. «Wir haben Deutschland förmlich gefragt, zusammen mit Frankreich und Großbritannien bei der Sicherung der Straße von Hormus mitzuhelfen und iranische Aggression zu bekämpfen», teilte die US-Botschaft in Berlin mit. Das Auswärtige Amt stellte aber klar, dass kein deutscher Beitrag zu der geplanten US-Mission mit dem Namen «Sentinel» zu erwarten ist. Auch mehrere Politiker der Regierungsparteien CDU und SPD lehnten eine US-geführte Mission ab.