US-Senat bestätigt Milley als neuen Generalstabschef

Washington (dpa) - Der Vier-Sterne-General und bisherige Heeres-Generalstabschef Mark Milley ist vom US-Senat als neuer Vorsitzender des Vereinigten Generalstabs der US-Streitkräfte bestätigt worden. Der von US-Präsident Donald Trump nominierte Milley wird auf dem Top-Militärposten Joseph Dunford ablösen, dessen Ruhestand bevorsteht. Milley war als Soldat unter anderem in Afghanistan, im Irak und in Bosnien-Herzegowina im Einsatz. Der Vereinigte Generalstab berät die US-Regierung in Verteidigungsfragen.