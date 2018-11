US-Rekordabsatz bei Rabattschlacht «Cyber Monday» erwartet

New York (dpa) - In den USA boomen digitale Geschäfte beim alljährlichen Shopping-Spektakel rund um den Feiertag Thanksgiving weiter. Der «Cyber Monday», bei dem mit Online-Rabatten gelockt wird, dürfte nach Prognosen der Marktforschungsfirma Adobe Digital Insights einen neuen Absatzrekord erzielen. Das Analysehaus schätzt, dass die US-Kunden alleine an diesem Tag rund 7,8 Milliarden Dollar, umgerechnet knapp 7 Milliarden Euro im Internet ausgeben. Das wäre ein Plus von 18 Prozent im Jahresvergleich.