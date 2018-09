US-Open: Serena Williams sieht gegen Schwester Venus

New York (dpa) - Serena Williams hat das 30. Tennis-Duell gegen ihre Schwester Venus in der dritten Runde der US Open klar gewonnen. Die 36-Jährige siegte 6:1, 6:2 und steht damit im Achtelfinale. Es war der insgesamt 18. Sieg für die langjährige Weltranglisten-Erste gegen die 38-jährige Venus Williams, die das vergangene Duell in diesem Jahr gewonnen hatte. Damals war Serena Williams gerade von ihrer Babypause zurück. «Das war mein bestes Match, seit ich zurückgekehrt bin», sagte sie nun nach der Partie. In New York verwandelte Serena Williams nach nur 72 Minuten ihren zweiten Matchball.