US-Justiz klagt früheren VW-Konzernchef Winterkorn im Abgasskandal an

Detroit (dpa) - Die US-Justiz klagt den früheren VW-Konzernchef Martin Winterkorn wegen Betrugs und Mittäterschaft im Abgasskandal an. Das geht aus einer Anklageschrift hervor, die vom zuständigen Gericht in Detroit veröffentlicht wurde. Die US-Behörden vermuten Winterkorn allerdings laut Justizkreisen in Deutschland, von wo ihm vorerst keine Auslieferung drohen dürfte. Die US-Ermittler gehen davon aus, dass Winterkorn im Mai 2014 und Juli 2015 über die Abgasmanipulation informiert wurde und dann mit anderen Führungskräften entschieden habe, die illegal Praxis fortzusetzen.