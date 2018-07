Uruguay nach Sieg gegen Portugal im WM-Viertelfinale

Sotschi (dpa) - Edinson Cavani hat Uruguay ins Viertelfinale der Fußball-WM in Russland geschossen und die Titel-Träume von Portugals Superstar Cristiano Ronaldo beendet. Die Südamerikaner setzten sich am Abend in Sotschi dank Cavanis Doppelpack mit 2:1 durch. Portugals Abwehrchef Pepe hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt.