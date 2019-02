Union und SPD loten Projekte für die kommenden Wochen aus

Berlin (dpa) - Die Spitzen von CDU, CSU und SPD kommen am Abend zum ersten Koalitionsausschuss in diesem Jahr zusammen. Es ist zugleich die erste Sitzung der Runde in neuer Konstellation: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder war Mitte Januar zum Nachfolger von Bundesinnenminister Horst Seehofer als CSU-Chef gewählt worden. Annegret Kramp-Karrenbauer übernahm Anfang Dezember den CDU-Vorsitz. Bei Kanzlerin Angela Merkel will die Koalition unter anderem ein Arbeitsprogramm für die kommenden Wochen umreißen.