Unbemannte Kapsel mit Roboter an Bord dockt an ISS an

Baikonur (dpa) - Beim zweiten Versuch hat ein Andockmanöver einer Sojus-Kapsel mit einem Roboter an Bord an die Internationale Raumstation ISS geklappt. Das meldete die Nasa. Neben Nahrungsmitteln hat die russische Kapsel auch Medikamente für die Besatzung sowie einen menschenähnlichen Roboter namens Fedor dabei. Auf der ISS sollen in den kommenden Wochen die Fähigkeiten des Roboters getestet werden. Derzeit arbeiten dort drei US-Amerikaner, zwei Russen und ein Italiener. Am Samstag war das Andockmanöver rund 400 Kilometer über der Erde wegen eines technischen Problems abgebrochen worden.