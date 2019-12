Umfrage: Viele finden Briefzustellung am Montag unwichtig

Bonn(dpa) - Viele Bundesbürger legen keinen Wert auf die Montagszustellung von Briefen. Das geht aus einer Yougov-Umfrage hervor. Demnach halten 41 Prozent der Befragten die Zustellung am Wochenbeginn für generell überflüssig oder sie ist ihnen egal. Bisher muss die Deutsche Post an jedem Werktag Briefe austragen. Allerdings kommen an Montagen nur wenige Briefe an, weil Firmen und Behörden am Wochenende nichts verschicken. Das Wirtschaftsministerium sitzt an einem Gesetz, das die Montags-Zustellpflicht kippen könnte.