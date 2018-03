Umfrage: SPD steigt auf 18 Prozent und liegt klar vor AfD

Berlin (dpa) - Die SPD hat sich von ihrem Umfrage-Rekordtief leicht erholt und liegt im RTL/n-tv-Trendbarometer des Forsa-Instituts derzeit bei 18 Prozent. Das ist gegenüber der Vorwoche ein Plus von zwei Prozentpunkten. Die leichte Erholung begründete Forsa-Chef Manfred Güllner nach Angaben von RTL und n-tv damit, dass sich die heftigen Turbulenzen in der SPD gelegt hätten. In einer INSA-Umfrage für die «Bild»-Zeitung waren die Sozialdemokraten vor einer Woche sogar auf 15,5 Prozent gestürzt und damit erstmals von der AfD überholt worden, die auf 16 Prozent kam.