Frankfurt/Main (dpa) - Trotz der Liebe zum Bargeld nutzen die Menschen in Deutschland einer Umfrage zufolge zunehmend auch andere Zahlungsmittel. Zwar sind Scheine und Münzen noch immer am beliebtesten – 80 Prozent verwenden sie häufig, wie aus zwei Umfragen des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervorgeht. Zugleich nutzen demnach deutlich mehr als die Hälfte der Befragten, nämlich 58 Prozent, den Online-Bezahldienst Paypal. Den dritten Rang belegt die Girocard bzw. EC-Karte. 41 Prozent der Befragten gaben an, sie häufig einzusetzen.