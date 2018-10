Uhren laufen wieder auf Winterzeit

Braunschweig (dpa) - Pünktlich um 3.00 Uhr sind die Uhren um eine Stunde zurückgestellt worden. Damit gilt in Deutschland wieder die Winterzeit. «Es hat wieder alles reibungslos geklappt», sagte Dirk Piester von der zuständigen Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Über den Sinn der Zeitumstellung wird gestritten. Die EU-Kommission schlägt vor, sie abzuschaffen. In einer Umfrage der EU hatten sich 84 Prozent der Teilnehmer dafür ausgesprochen.