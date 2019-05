TV-Duell zur Europawahl: Weber für EU-Armee

Brüssel (dpa) - Vor der Europawahl hat sich der christdemokratische Spitzenkandidat Manfred Weber klar für den Aufbau einer europäischen Armee ausgesprochen. «Ich will sie», sagte der CSU-Politiker am Abend im TV-Duell mit seinem sozialdemokratischen Gegenspieler Frans Timmermans. Der Niederländer betonte, eine europäische Armee sei auf absehbare Zeit nicht realistisch. Fragen von Krieg und Frieden würden die Nationalstaaten so bald nicht aufgeben, sagte Timmermans. Beide bewerben sich um die Nachfolge von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker.